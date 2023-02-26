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(Альховикова) Агрипина Ильина

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: Альховиков Илья Ильин

Мать: Альховикова Агафия Стефанова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1804

Муж: Мазин Сазонт Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1807

Сын: Мазин Евстафий Сазонтов

Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1809

Сын: Мазин Кодратий Сазонов

Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Трофим Сазонтов

Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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