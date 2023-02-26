(Альховикова) Агрипина Ильина
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1804
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1807
Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов
Рождение ребёнка
10.03.1809
Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Трофим Сазонтов
Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов
Смерть
Неизвестно