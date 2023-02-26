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Матрона Иванова

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Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юшковские Старины
Бракосочетание
16.05.1798

Муж: Мазин Сазонт Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1801

Сын: Мазин Фома Сазонтов

Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1804
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