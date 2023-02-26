Матрона Иванова
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Юшковские Старины
Бракосочетание
16.05.1798
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1801
Сын: Мазин Фома Сазонтов
Отец ребёнка: Мазин Сазонт Гаврилов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1804