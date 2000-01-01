Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Малышев Тит
Отец ребёнка: Малышев Стафий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малышев Антон
Отец ребёнка: Малышев Стафий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Малышев Прохор
Отец ребёнка: Малышев Стафий
Смерть
После 1816