Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса

Василиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Малышев Тит

Отец ребёнка: Малышев Стафий

Рождение ребёнка
1781

Сын: Малышев Антон

Отец ребёнка: Малышев Стафий

Рождение ребёнка
1790

Сын: Малышев Прохор

Отец ребёнка: Малышев Стафий

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close