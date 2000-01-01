Малышев Стафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Стафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Малышев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Малышев Тит

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1781

Сын: Малышев Антон

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1790

Сын: Малышев Прохор

Мать ребёнка: Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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