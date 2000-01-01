Малышев Стафий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Малышев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Малышев Тит
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малышев Антон
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1790
Сын: Малышев Прохор
Мать ребёнка: Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно