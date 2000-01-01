Малышев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Малышев Стафий

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
1808

Сын: Малышев Гаврило

Мать ребёнка: Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Малышев Михайло

Мать ребёнка: Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Малышев Иоанн

Мать ребёнка: Малышева Татьяна

Смерть
1842
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