Малышев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Малышев Стафий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малышев Гаврило
Мать ребёнка: Малышева Татьяна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малышев Михайло
Мать ребёнка: Малышева Татьяна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Малышева Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Малышев Иоанн
Мать ребёнка: Малышева Татьяна
Смерть
1842