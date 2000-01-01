Новова (Ермолаева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новова (Ермолаева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Новов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Новов Александр Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Новов Александр Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новов Александр Фомич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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