Новова (Ермолаева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Новов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Новов Александр Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Новов Александр Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно