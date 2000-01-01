Новов Александр Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новов Александр Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Новов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Новова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Новова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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