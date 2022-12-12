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Новов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Новов Александр Фомич

Мать: Новова Александра Васильевна

Военная служба
1940
Москва, город федерального значения Москва
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Синявино, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Ленинградская обл., Мгинский р-н, п. № 6, Синявинские Торфоразработки, восточная окраина
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