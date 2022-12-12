Новов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная служба
1940
Москва, город федерального значения Москва
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Синявино, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Ленинградская обл., Мгинский р-н, п. № 6, Синявинские Торфоразработки, восточная окраина