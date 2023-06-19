Ермолаев Василий
Место рождения
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рылеево - Патрикеево - Залесье
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: Федорова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Головино, Раменский муниципальный район, Московская область
Деревня Головино, Бронницкого уезда, Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно