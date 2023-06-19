Ермолаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Василий

Место рождения

Рылеево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1878 г.р.
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Добавил:

ЛХ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рылеево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рылеево - Патрикеево - Залесье
Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: Федорова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Раменский муниципальный район, Московская область
Деревня Головино, Бронницкого уезда, Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно