Приходько Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946
Отец: Логовой Пётр Антонович
Мать: Логовая Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1972
Сын: Приходько Александр Петрович
Отец ребёнка: Приходько Пётр Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1982
Дочь: Приходько Ольга Петровна
Отец ребёнка: Приходько Пётр Иванович