Приходько Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходько Евгения Петровна

Приходько Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946

Отец: Логовой Пётр Антонович

Мать: Логовая Ольга Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Пётр Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1972

Сын: Приходько Александр Петрович

Отец ребёнка: Приходько Пётр Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1982

Дочь: Приходько Ольга Петровна

Отец ребёнка: Приходько Пётр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.