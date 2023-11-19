Приходько Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.08.1996
Жена: Егудкина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
10.01.1997
Сын: Приходько Евгений Александрович
Мать ребёнка: Егудкина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
23.03.2005
Сын: Приходько Михаил Александрович
Мать ребёнка: Егудкина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
11.01.2012
Сын: Приходько Захар Александрович
Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.2012
Сын: Приходько Лев Александрович
Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна
Развод
?.09.2014
Жена: Егудкина Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
02.09.2016
Дочь: Приходько Ева Александровна
Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна