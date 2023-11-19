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Приходько Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1972

Отец: Приходько Пётр Иванович

Мать: Приходько Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Наталья Васильевна

Бракосочетание
?.08.1996

Жена: Егудкина Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
10.01.1997

Сын: Приходько Евгений Александрович

Мать ребёнка: Егудкина Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
23.03.2005

Сын: Приходько Михаил Александрович

Мать ребёнка: Егудкина Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
11.01.2012

Сын: Приходько Захар Александрович

Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.2012

Сын: Приходько Лев Александрович

Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна

Развод
?.09.2014

Жена: Егудкина Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
02.09.2016

Дочь: Приходько Ева Александровна

Мать ребёнка: Приходько Наталья Васильевна

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