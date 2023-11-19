Приходько Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.2012
Сын: Приходько Захар Александрович
Отец ребёнка: Приходько Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.01.2012
Сын: Приходько Лев Александрович
Отец ребёнка: Приходько Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.09.2016
Дочь: Приходько Ева Александровна
Отец ребёнка: Приходько Александр Петрович