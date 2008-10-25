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Приходько Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1943

Дата смерти

25.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1943

Отец: Приходько Иван Григорьевич

Мать: Приходько Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Евгения Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1972

Сын: Приходько Александр Петрович

Мать ребёнка: Приходько Евгения Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1982

Дочь: Приходько Ольга Петровна

Мать ребёнка: Приходько Евгения Петровна

Смерть
25.10.2008

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