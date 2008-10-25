Приходько Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1943
Дата смерти25.10.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1943
Отец: Приходько Иван Григорьевич
Мать: Приходько Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1972
Сын: Приходько Александр Петрович
Мать ребёнка: Приходько Евгения Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1982
Дочь: Приходько Ольга Петровна
Мать ребёнка: Приходько Евгения Петровна
Смерть
25.10.2008