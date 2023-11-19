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Логовая Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906 ст.

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906 ст.

Отец: Абцэшка Семён

Мать: Абцэшка Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Иван

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Пётр

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томара

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логовой Пётр Антонович

Рождение ребёнка
06.03.1946

Дочь: Приходько Евгения Петровна

Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович

Смерть
2010

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