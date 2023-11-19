Логовая Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906 ст.
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906 ст.
Отец: Абцэшка Семён
Мать: Абцэшка Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Иван
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Пётр
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1946
Дочь: Приходько Евгения Петровна
Отец ребёнка: Логовой Пётр Антонович
Смерть
2010