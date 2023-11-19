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Логовой Пётр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Логовой Антон

Мать: Логовая Магдалена

Рождение ребёнка
06.03.1946

Дочь: Приходько Евгения Петровна

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Иван

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Пётр

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томара

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логовая Ольга Семёновна

Смерть
Около 1957
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