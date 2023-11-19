Логовой Пётр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Логовой Антон
Мать: Логовая Магдалена
Рождение ребёнка
06.03.1946
Дочь: Приходько Евгения Петровна
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Иван
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Пётр
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Логовая Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логовая Ольга Семёновна
Смерть
Около 1957