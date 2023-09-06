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Шикуткин Корнил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1877

Отец: Кадуров (Шикуткин) Яков Петрович

Мать: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Бракосочетание
09.04.1895

Жена: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Шикуткин Яким (Ефим)

Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Шикуткин Константин

Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Шикуткин Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: (Шикуткина) Александра

Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Морозкина (Шикуткина) Агния Корниловна

Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Смерть
Неизвестно

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