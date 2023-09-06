Шикуткин Корнил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1877
Бракосочетание
09.04.1895
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1900
Сын: Шикуткин Яким (Ефим)
Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Шикуткин Константин
Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Шикуткин Михаил Корнилович
Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: (Шикуткина) Александра
Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Морозкина (Шикуткина) Агния Корниловна
Мать ребёнка: Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Смерть
Неизвестно