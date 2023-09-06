Морозкина (Шикуткина) Агния Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозкина (Шикуткина) Агния Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

27.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: Шикуткин Корнил Яковлевич

Мать: Шикуткина Анна Захаровна

Рождение ребёнка
13.01.1934

Дочь: Бальчукова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Морозкин Михаил Вавилович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозкин Михаил Вавилович

Смерть
27.12.1970
Похороны
Неизвестно
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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