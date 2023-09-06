Морозкина (Шикуткина) Агния Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1913
Дата смерти27.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Рождение ребёнка
13.01.1934
Дочь: Бальчукова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Морозкин Михаил Вавилович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1970
Похороны
Неизвестно
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область