Бальчукова (Морозкина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальчукова (Морозкина) Мария Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.01.1934

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1934

Отец: Морозкин Михаил Вавилович

Мать: Морозкина Агния Корниловна

Россия
Рождение ребёнка
14.05.1957

Сын: Бальчуков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.02.1959

Сын: Бальчуков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Рождение ребёнка
14.01.1961

Сын: Бальчуков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Рождение ребёнка
17.10.1963

Дочь: Бунтова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Россия
Рождение ребёнка
11.03.1969

Дочь: Борисова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1969

Дочь: Куренкова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич

Смерть
2008
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