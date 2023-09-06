Бальчукова (Морозкина) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.01.1934
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1934
Россия
Рождение ребёнка
14.05.1957
Сын: Бальчуков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Рождение ребёнка
09.02.1959
Сын: Бальчуков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Рождение ребёнка
14.01.1961
Сын: Бальчуков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Рождение ребёнка
17.10.1963
Дочь: Бунтова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Россия
Рождение ребёнка
11.03.1969
Дочь: Борисова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Рождение ребёнка
11.03.1969
Дочь: Куренкова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бальчуков Владимир Артемьевич
Смерть
2008