Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна

Место рождения

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876

Отец: Цапляев (атаев) Захар Парфенович

Мать: Цапляева Васса Евгеньевна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.04.1895

Муж: Шикуткин Корнил Яковлевич

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Шикуткин Яким (Ефим)

Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1903

Сын: Шикуткин Константин

Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Шикуткин Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич

Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Морозкина Агния Корниловна

Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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