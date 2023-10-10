Шикуткина (Атаева) Анна Захаровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1876
Бракосочетание
09.04.1895
Рождение ребёнка
09.09.1900
Сын: Шикуткин Яким (Ефим)
Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1903
Сын: Шикуткин Константин
Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Шикуткин Михаил Корнилович
Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Морозкина Агния Корниловна
Отец ребёнка: Шикуткин Корнил Яковлевич
Смерть
Неизвестно