Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1845
Бракосочетание
26.05.1865
Рождение ребёнка
16.12.1866
Дочь: Иулания
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1877
Сын: Шикуткин Корнил Яковлевич
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1880
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Морозова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович
Смерть
Неизвестно