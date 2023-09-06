Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1845

Отец: Балаев Никифор Михайлович

Мать: Балаева Агрипина Нестеровна

Бракосочетание
26.05.1865

Муж: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1866

Дочь: Иулания

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1877

Сын: Шикуткин Корнил Яковлевич

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1880

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Морозова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кадуров (шикуткин) Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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