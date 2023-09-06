Кадуров (Шикуткин) Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадуров (Шикуткин) Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847

Отец: Кадуров (Шикуткин) Петр Михайлович

Мать: Кадурова ((?) Куркина) Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
26.05.1865

Жена: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.12.1866

Дочь: (Кадурова (Шикуткина)) Иулания

Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1877

Сын: Шикуткин Корнил Яковлевич

Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Рождение ребёнка
02.07.1880

Дочь: (Кадуров (Шикуткин)) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Морозова (Шикуткина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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