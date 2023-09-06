Кадуров (Шикуткин) Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847
Бракосочетание
26.05.1865
Рождение ребёнка
16.12.1866
Дочь: (Кадурова (Шикуткина)) Иулания
Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна
Рождение ребёнка
13.09.1877
Сын: Шикуткин Корнил Яковлевич
Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна
Рождение ребёнка
02.07.1880
Дочь: (Кадуров (Шикуткин)) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Шикуткина (Балаева) Лукерья (Гликерия) Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1883
Смерть
Неизвестно