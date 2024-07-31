Асадчих (Шпилева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсадчих (Шпилева) Мария

Асадчих (Шпилева) Мария

avatar

Место рождения

с. Затолокино Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шпилев Илья

Мать: (Стародубцева) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асадчих Николай

Отец ребёнка: Асадчих Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асадчих Юрий

Отец ребёнка: Асадчих Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асадчих Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асадчих) Антонина

Отец ребёнка: Асадчих Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.