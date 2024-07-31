Асадчих (Шпилева) Мария
Место рожденияс. Затолокино Льговского уезда Курской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шпилев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асадчих Николай
Отец ребёнка: Асадчих Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асадчих Юрий
Отец ребёнка: Асадчих Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асадчих Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асадчих) Антонина
Отец ребёнка: Асадчих Василий
Смерть
Неизвестно