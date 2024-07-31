Асадчих Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадчих Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асадчих Василий

Мать: Асадчих (Шпилева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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