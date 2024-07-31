Асадчих Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асадчих Василий
Мать: Асадчих (Шпилева) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно