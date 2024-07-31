Асадчих Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсадчих Василий

Асадчих Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асадчих) Антонина

Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асадчих (Шпилева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асадчих Юрий

Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асадчих Николай

Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария

Смерть
Неизвестно

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