Асадчих Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Асадчих) Антонина
Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асадчих (Шпилева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асадчих Юрий
Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асадчих Николай
Мать ребёнка: Асадчих (Шпилева) Мария
Смерть
Неизвестно