(Стародубцева) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Григорий
Мать: Стародубцева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпилев Алексей
Отец ребёнка: Шпилев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асадчих (Шпилева) Мария
Отец ребёнка: Шпилев Илья
Рождение ребёнка
17.06.1918
Дочь: (Шпилева) Александра
Отец ребёнка: Шпилев Илья
Рождение ребёнка
?.12.1923
Дочь: (Шпилева) Надежда
Отец ребёнка: Шпилев Илья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Маслова (Шпилева) Таисия Ильинична
Отец ребёнка: Шпилев Илья
Смерть
Неизвестно