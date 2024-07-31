(Стародубцева) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стародубцева) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Григорий

Мать: Стародубцева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпилев Алексей

Отец ребёнка: Шпилев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асадчих (Шпилева) Мария

Отец ребёнка: Шпилев Илья

Рождение ребёнка
17.06.1918

Дочь: (Шпилева) Александра

Отец ребёнка: Шпилев Илья

Рождение ребёнка
?.12.1923

Дочь: (Шпилева) Надежда

Отец ребёнка: Шпилев Илья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Маслова (Шпилева) Таисия Ильинична

Отец ребёнка: Шпилев Илья

Смерть
Неизвестно

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