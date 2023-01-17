Катанцева (Псарёва) (Псарёва) Валентина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанцева (Псарёва) (Псарёва) Валентина Савельевна

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псарёв Савелий

Мать: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.07.1961

Дочь: Колесник (катанцева) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Катанцев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катанцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревчук (катанцева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Катанцев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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