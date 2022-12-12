Псарёва Евдокия Федоровна
Место рожденияРоссия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псарёв Федор Данилович
Мать: Степанида
Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Александра Савельевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Валентина Савельевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Псарев Савелий
Смерть
Неизвестно