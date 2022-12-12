Псарёва Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарёва Евдокия Федоровна

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Место рождения

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псарёв Федор Данилович

Мать: Степанида

Россия, Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Кутузово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Александра Савельевна

Отец ребёнка: не указан

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Валентина Савельевна

Отец ребёнка: не указан

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарев Савелий

Смерть
Неизвестно
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