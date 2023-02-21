Псарёв Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарёв Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва (псарёва) Александра Савельевна

Мать ребёнка: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна

Мать ребёнка: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Смерть
Неизвестно
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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