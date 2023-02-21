Псарёв Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва (псарёва) Александра Савельевна
Мать ребёнка: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна
Мать ребёнка: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно