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Катанцев Василий Федорович

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катанцев Федор Васильевич

Мать: Катанцева (власова?) Мария Ильинична

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.07.1961

Дочь: Колесник (катанцева) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревчук (катанцева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна

Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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