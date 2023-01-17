Катанцев Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1961
Дочь: Колесник (катанцева) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревчук (катанцева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Катанцева (псарёва) Валентина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область