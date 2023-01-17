Катанцев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катанцев Василий
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катанцева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Катанцева (власова?) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанцев Василий Федорович
Мать ребёнка: Катанцева (власова?) Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно