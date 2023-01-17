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Катанцев Федор Васильевич

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катанцев Василий

Мать: Неизвестно

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катанцева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Катанцева (власова?) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катанцев Василий Федорович

Мать ребёнка: Катанцева (власова?) Мария Ильинична

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катанцева (власова?) Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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