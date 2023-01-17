Чернягов Леонид Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1919
Дата смертиС 1990 по 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1919
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернягов Константин Леонидович
Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
04.12.1954
Дочь: Чернягова Маргарита
Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
04.12.1954
Сын: Чернягов Леонид Леонидович
Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1990 по 1999