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Чернягов Леонид Прокофьевич

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Место рождения

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд

Дата рождения

15.11.1919

Дата смерти

С 1990 по 1999

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1919

Отец: Чернягов Прокофий Николаевич

Мать: Чернягова Ульяна Харитоновна

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернягов Константин Леонидович

Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
04.12.1954

Дочь: Чернягова Маргарита

Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
04.12.1954

Сын: Чернягов Леонид Леонидович

Мать ребёнка: Сурженко Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурженко Ольга Георгиевна

Смерть
С 1990 по 1999
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