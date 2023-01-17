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Чернягов Прокофий Николаевич

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Место рождения

Новое Бращино Могилевской обл

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881

Отец: Чернягов Николай Яковлевич

Мать: Чернягова Феодосия Федоровна

Новое Бращино Могилевской обл
Бракосочетание
13.02.1912

Жена: Чернягова Ульяна Харитоновна

Кирехоть, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916

Сын: Чернягов Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Рождение ребёнка
15.11.1919

Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1922

Сын: Чернягов Валерий Прокофьевич

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чернягова Валентина Прокофьевна

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Скочилова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Смерть
1964
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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