Чернягов Прокофий Николаевич
Место рожденияНовое Бращино Могилевской обл
Дата рождения14.03.1881
Дата смерти1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881
Новое Бращино Могилевской обл
Бракосочетание
13.02.1912
Кирехоть, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916
Сын: Чернягов Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Рождение ребёнка
15.11.1919
Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Рождение ребёнка
23.12.1922
Сын: Чернягов Валерий Прокофьевич
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чернягова Валентина Прокофьевна
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Скочилова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Харитоновна
Смерть
1964
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область