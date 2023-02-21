Сурженко Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурженко Ольга Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернягов Константин Леонидович

Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич

Рождение ребёнка
04.12.1954

Дочь: Чернягова Маргарита

Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич

Рождение ребёнка
04.12.1954

Сын: Чернягов Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернягов Леонид Прокофьевич

Смерть
1982
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