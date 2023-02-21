Сурженко Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернягов Константин Леонидович
Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.12.1954
Дочь: Чернягова Маргарита
Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.12.1954
Сын: Чернягов Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Чернягов Леонид Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982