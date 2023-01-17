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Чернягова Ульяна Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1912

Муж: Чернягов Прокофий Николаевич

Кирехоть, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916

Сын: Чернягов Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Рождение ребёнка
15.11.1919

Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1922

Сын: Чернягов Валерий Прокофьевич

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чернягова Валентина Прокофьевна

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Скочилова Галина Прокопьевна

Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич

Скоково, Спас-Ярыжницкая волость, Ярославский уезд
Смерть
1962
Похоронена в Пярну (Эстония)
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