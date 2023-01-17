Чернягова Ульяна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1912
Кирехоть, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916
Сын: Чернягов Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1919
Сын: Чернягов Леонид Прокофьевич
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1922
Сын: Чернягов Валерий Прокофьевич
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чернягова Валентина Прокофьевна
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Скочилова Галина Прокопьевна
Отец ребёнка: Чернягов Прокофий Николаевич
Смерть
1962
Похоронена в Пярну (Эстония)