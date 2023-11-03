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Бобровский Федор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Между 1789 и 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Бобровский Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1745

Дочь: Ивутина Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бобровский Иван Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Бобровский Трофим Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
После 1747

Дочь: Егорова Марья Федоровна

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1752

Сын: Бобровский Яков Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Бобровский Андрей Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бобровский Матвей Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бобровский Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бобровский Иван младший Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Бобровский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бобровский Савва Федорович

Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна

Kirov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
«пономарской» сын, священник Воскресенского храма с. Пижемского Яранского уезда
Смерть
Между 1789 и 1795
Kirov Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Kirov Oblast Russia
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