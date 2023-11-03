Бобровский Федор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиМежду 1789 и 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Бобровский Леонтий
Дочь: Ивутина Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Иван Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Трофим Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Дочь: Егорова Марья Федоровна
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Яков Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Андрей Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Матвей Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Иосиф Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Иван младший Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна
Сын: Бобровский Савва Федорович
Мать ребёнка: Бобровская Наталья Ивановна