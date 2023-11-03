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Бобровский Трофим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Бобровский Федор Леонтьевич

Мать: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Бобровская Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бобровский Семен Трофимович

Мать ребёнка: Бобровская Федосья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Владимирской Богородской ц. г. Яранска Вятской губ. (1782 г.)
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