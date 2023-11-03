Бобровский Трофим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Бобровская Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бобровский Семен Трофимович
Мать ребёнка: Бобровская Федосья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Владимирской Богородской ц. г. Яранска Вятской губ. (1782 г.)