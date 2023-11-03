Бобровский Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна
Пиштань, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь с. Пиштань Яранск. заказа (1782-1815 г.)