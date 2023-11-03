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Бобровский Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Бобровский Федор Леонтьевич

Мать: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бобровская Устинья Степановна

Пиштань, Яранский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь с. Пиштань Яранск. заказа (1782-1815 г.)
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