Бобровский Савва Федорович
Место рожденияKirov Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Бобровский Евфимий Саввич
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Василисса Саввишна
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бобровский Терентий-Лаврентий Саввич
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья Саввишна
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бобровский Григорий Саввич
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Саввишна
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Саввишна
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Саввишна
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник Христорождественской церкви с. Пижанка