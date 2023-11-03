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Бобровский Савва Федорович

Место рождения

Kirov Oblast Russia

Дата рождения

Около 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Бобровский Федор Леонтьевич

Мать: Бобровская Наталья Ивановна

Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Бобровский Евфимий Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Василисса Саввишна

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бобровский Терентий-Лаврентий Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бобровский Андрей Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья Саввишна

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бобровский Григорий Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Саввишна

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Саввишна

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Саввишна

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бобровский Петр Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бобровский Федор Саввич

Мать ребёнка: Бобровская Мария Ивановна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник Христорождественской церкви с. Пижанка
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