Бобровская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Бобровский Евфимий Саввич
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Василисса Саввишна
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бобровский Терентий-Лаврентий Саввич
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья Саввишна
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бобровский Григорий Саввич
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Саввишна
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Саввишна
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Саввишна
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович
Работа или профессия
Неизвестно