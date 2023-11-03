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Бобровская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Бобровский Евфимий Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Василисса Саввишна

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бобровский Терентий-Лаврентий Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бобровский Андрей Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья Саввишна

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бобровский Григорий Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Саввишна

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Саввишна

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Саввишна

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бобровский Петр Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бобровский Федор Саввич

Отец ребёнка: Бобровский Савва Федорович

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
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