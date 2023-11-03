Ивутина (Бобровская) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1745
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1745
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Федосия Алексеевна
Отец ребёнка: Ивутин Алексей Васильевич
Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Ивутин Алексей Васильевич
Kirov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
заказа села Шошма Рождественской церкви жена дячка Алексия Васильева Ивутина (1782)