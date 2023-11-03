Ивутина (Бобровская) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивутина (Бобровская) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1745

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1745

Отец: Бобровский Федор Леонтьевич

Мать: Бобровская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Федосия Алексеевна

Отец ребёнка: Ивутин Алексей Васильевич

Kirov Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Ивутин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ивутин Алексей Васильевич

Kirov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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