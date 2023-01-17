Якушева (Балашова) Афанасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Балашова) Афанасия Ивановна

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Место рождения

Малые Извалы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Извалы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.

Дочь: Мельникова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Якушев Павел Кондратьевич

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.

Сын: Якушев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Якушев Павел Кондратьевич

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Павел Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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