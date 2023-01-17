Якушева (Балашова) Афанасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.
Дочь: Мельникова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Якушев Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Якушев Павел Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно