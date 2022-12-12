Якушев Павел Кондратьевич
Место рожденияД.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.
Дочь: Мельникова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Якушева Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.
Мать ребёнка: Якушева Афанасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно