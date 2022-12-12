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Якушев Павел Кондратьевич

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Место рождения

Д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.

Дочь: Мельникова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Якушева Афанасия Ивановна

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Якушев Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.

Сын: Якушев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Якушева Афанасия Ивановна

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Афанасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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