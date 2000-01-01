Якушев Федор Павлович
Место рожденияд.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Дата рождения1889
Дата смерти05.07.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Якушев Павел Кондратьевич
Мать: не указана
д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Смерть
05.07.1891 ст.
д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.