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Якушев Федор Павлович

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Место рождения

д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.

Дата рождения

1889

Дата смерти

05.07.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Якушев Павел Кондратьевич

Мать: не указана

д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
Смерть
05.07.1891 ст.
д.Александровка (Писаревка), Липецкая область, Задонский район.
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