- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1631Писаревка (Александровка), д. вл.при рч. Липовке.252532165175Мельница.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
26080Писаревка (Александровка)деревняЛиповскийрч. БезымянныйВсего: 118. Крестьянского типа: 118.29535064525.6254Извалы, Ю.-В. ж. д. : 5,3 км.п.-тф. а. Хмелинец: 12 км.2 лик/п.; т-з—III р.;