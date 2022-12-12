Мельникова (Якушева) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Якушева) Ольга Павловна

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Место рождения

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

28.05.1879 ст.

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879 ст.

Отец: Якушев Павел Кондратьевич

Мать: Якушева Афанасия Ивановна

Писаревка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мельникова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1902

Сын: Мельников Семен Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мельников Федор Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Мельников Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Мельников Сергей Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Мельникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Мельников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Николаевич

Смерть
1918
Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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