Мельникова (Якушева) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1879 ст.
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879 ст.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мельникова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.1902
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1909
Сын: Мельников Ермолай Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Мельников Сергей Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Мельникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1913
Сын: Мельников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918