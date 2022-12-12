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Мельников Иван Николаевич

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Место рождения

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мельников Николай Емельянович

Мать: не указана

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мельникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1902

Сын: Мельников Семен Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мельников Федор Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Мельников Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Мельников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Мельникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Мельников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Ольга Павловна

Смерть
1936
Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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