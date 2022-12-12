Мельников Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мельников Николай Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мельникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1902
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1909
Сын: Мельников Ермолай Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Мельников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Мельникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1913
Сын: Мельников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936