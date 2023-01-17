Ретукин Никифор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРетукин Никифор Егорович

Ретукин Никифор Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ретукин Егор Федорович

Мать: Ретукина Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Ретукин Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Ретукин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Ретукин Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретукина Мелания Ивановна

Смерть
01.01.1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close