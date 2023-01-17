Ретукин Никифор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти01.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ретукин Егор Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1881
Сын: Ретукин Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1885
Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Ретукин Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Ретукина Мелания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1890