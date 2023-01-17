Ретукина (?) Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина (?) Мелания Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1881

Сын: Ретукин Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Ретукин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович

Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Ретукин Кирилл Никифорович

Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Никифор Егорович

Смерть
Неизвестно
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