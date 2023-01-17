Ретукина (?) Мелания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1881
Сын: Ретукин Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1885
Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Ретукин Кирилл Никифорович
Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Ретукин Никифор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно