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Ретукин Егор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1825

Дата смерти

03.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1825

Отец: Ретукин Федор Панфилович

Мать: Ретукина ?

Рождение ребёнка
12.01.1854

Сын: Ретукин Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ретукин Никифор Егорович

Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Васса Егоровна

Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
24.02.1866

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна

Рождение ребёнка
24.02.1866

Сын: Ретукин Василий Егорович

Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретукина Гликерия Егоровна

Смерть
03.04.1891
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