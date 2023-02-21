Ретукин Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1825
Дата смерти03.04.1891
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1825
Отец: Ретукин Федор Панфилович
Мать: Ретукина ?
Рождение ребёнка
12.01.1854
Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Васса Егоровна
Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
24.02.1866
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна
Рождение ребёнка
24.02.1866
Мать ребёнка: Ретукина Гликерия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1891