Ретукина Гликерия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина Гликерия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1854

Сын: Ретукин Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ретукин Никифор Егорович

Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Васса Егоровна

Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1866

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1866

Сын: Ретукин Василий Егорович

Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Егор Федорович

Смерть
28.01.1888
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