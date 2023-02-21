Ретукина Гликерия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти28.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1854
Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Васса Егоровна
Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1866
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1866
Отец ребёнка: Ретукин Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1888